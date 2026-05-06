Serie A | Lazio - Inter, scelto l'arbitro del match: la designazione completa

06.05.2026 12:05 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Serie A | Lazio - Inter, scelto l'arbitro del match: la designazione completa
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato 9 maggio, allo stadio Olimpico, Lazio e Inter si sfideranno nel match di campionato che farà da antipasto per la finale di Coppa Italia. Reduce dal successo in rimonta di Cremona, la squadra di Sarri proverà a centrare un risultato positivo per restare tra le prime otto della classifica, ma la testa è già inevitabilmente all'appuntamento di mercoledì prossimo, che potrebbe cambiare completamente volto alla stagione dei biancocelesti. 

L'arbitro designato per dirigere la sfida è Rosario Abisso della sezione di Palermo, che sarà affiancato dagli assistenti Fontani e Biffi. Il IV Uomo sarà Sacchi, mentre in sala Var Meraviglia sarà assistito dall'Avar Massa.

Arbitro: Abisso (sez. Palermo)

Assistenti: Fontani - Biffi

IV Uomo: Sacchi

VAR: Meraviglia

AVAR: Massa