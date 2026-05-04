Lazio, Sarri sul derby: "Chi ha fatto il calendario dovrebbe dare le dimissioni"
04.05.2026 21:42 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Un Sarri decisamente contrariato quello che, al termine della gara contro la Cremonese ha affrontato il tea caldissimo del derby e della possibilità di giocarlo alle 12.30 per evitare la contemporaneità con gli Internazionali.
“Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni subito. A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12:30", queste le sue parole.
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Jessica Reatini
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