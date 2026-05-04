Cremonese, Terracciano a Dazn dopo la Lazio: "Non c'è tempo per piangere"
04.05.2026 21:00 di Simone Locusta
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Filippo Terracciano è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Cremonese - Lazio per commentare la sconfitta dei grigiorossi che sanno di condanna: ora i grigiorossi sono a -4 dal Lecce con sole tre partite restanti prima della conclusione del campionato. Di seguito le sue parole.
"È difficile in questo momento, ora non dobbiamo piangerci addosso, non abbiamo tempo di farlo, c'è solo da essere coraggiosi, uomini e andare avanti a testa alta in queste ultime tre partite. Difficoltà in casa? Noi abbiamo il nostro piano gara, sempre molto chiaro, sappiamo cosa dobbiamo fare a prescindere da ciò che c'è intorno".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.