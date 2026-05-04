Lazio, Sarri a Dazn: "Nessun riscaldamento, siamo qui per dar il meglio"
04.05.2026 18:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Anche Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha analizzato il momento della squadra e soprattutto il valore della partita di questo pomeriggio contro la Cremonese. Ecco allora le parole del tecnico biancoceleste:
Che valore ha questa partita?
“Abbiamo i nostri obiettivi e dobbiamo perseguirli. Sono obiettivi di gruppo squadra e stop. Nessun riscaldamento, siamo qui per fare meglio possibile”.
Zaccagni e Taylor?
"Stanno bene, non sappiamo se potranno fare 90 minuti o meno, ma stanno piuttosto bene".
Maldini?
"Gli chiedo di tirare fuori il potenziale enorme che ha. Finora nessun allenatore c’è riuscito, vediamo se il ragazzo riesce a tirar fuori la tanta roba che ha".