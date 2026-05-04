Cremonese, Giampaolo a Dazn: "Vietato sbagliare! Tutte le energie sulla Lazio"
04.05.2026 18:20 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Dopo Maurizio Sarri, sono arrivate ai microfoni di Dazn le parole di Marco Giampaolo. Ecco il pensiero del tecnico della Cremonese a qualche minuto dal fischio d'inizio del match:
“C’è da fare una partita seria, non possiamo sbagliare nulla nella situazione in cui siamo, è un lusso che non possiamo permetterci. Le energie sono orientate solamente verso questa partita, che rappresenta uno spartiacque importante".
"Vardy? Ha ripreso in settimana a star con noi, è un calciatore che non ha bisogno di molte cose, se deve giocare uno spezzone può farlo. Per noi è assolutamente importante averlo recuperato, è un'arma offensiva in più".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.