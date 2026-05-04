Lazio, De Grandis (Sky): "Futuro di Sarri? Vista la situazione credo che Lotito..."
Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, nel giorno di Cremonese-Lazio, per commentare il momento e le prossime partite della squadra di Maurizio Sarri. Il giornalista di Sky Sport ha anche detto la sua sulla finale di Coppa Italia e sull'assenza di Sarri.
CREMONESE-LAZIO - "Mi aspetto una Lazio applicata oggi. Per arrivare a giocare bene una finale non puoi permetterti di giocare male le precedenti, stasera non puoi mollare pensando direttamente alla finale con l’Inter. Arrivare ottavi significa evitare il preliminare di Coppa Italia ad agosto, mi aspetto una Lazio applicata oggi, anche perchè le ultime partite della Lazio non sono facilissime".
FUTURO DI SARRI - "Visto il clima che si vive dentro l’ambiente, mi aspetto che Lotito come prima cosa proverà a tenere Sarri, anche per dare un segnale alla tifoseria. Non credo che l’assenza di Sarri in finale di Coppa Italia possa influire più di tanto, avere l’allenatore in panchina è sempre importante ma credo non sarà un grande problema".
LE SCELTE DI SARRI IN FINALE - "Oggi giocherei con Zaccagni, Maldini e Isaksen. In finale confermerei Zaccagni e Maldini, terrei noslin per l’ultima mezz’ora, mentre come ala destra è difficile, Isaksen l’ho visto molto bene con l’Udinese".