Lazio, striscia aperta con la Cremonese ma in trasferta è tabù: i precedenti
Si avvicina un’altra giornata di Serie A, con la Lazio che questa volta sarà impegnata in trasferta lunedì 4 maggio alle ore 18:30 per sfidare la Cremonese nella trentacinquesima giornata di campionato. Quella contro i lombardi è una sfida che vanta 32 precedenti già in archivio. Sfide che vedono numeri con i biancocelesti in netto vantaggio con 16 vittorie contro le 8 della Cremonese, a fronte di 8 pareggi.
Bilancio che cambia radicalmente guardando solo i precedenti in trasferta: in 15 incroci lontano dalla Capitale, infatti, la Lazio ha portato a casa un totale di appena 3 vittorie, 5 pareggi e ben 7 sconfitte. L’ultimo successo esterno risale alla stagione 2022/23, quando i biancocelesti passarono 4-0. Prima di allora, la Lazio non vinceva a Cremona dalla stagione 1982/83.
L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla gara di andata di questa stagione, quando allo stadio Olimpico tra Lazio e Cremonese finì a reti bianche. Prima di allora, tre vittorie su altrettanti confronti per una striscia di risultati utili che va avanti ormai da quattro confronti.