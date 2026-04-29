Lazio, Motta rivela: "Fidanzata? Mai un'influencer"
29.04.2026 14:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Edoardo Motta sta vivendo un periodo straordinario. Il portiere della Lazio, che a gennaio giocava in Serie B con la Reggiana, è salito in cattedra e ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni e, soprattutto, ai quattro rigori parati nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Raggiunto dai microfoni di Tuttosport Motta ha toccato vari temi tra cui anche quello che riguarda la sua vita privata... <<< EDOARDO MOTTA >>>
autore
Jessica Reatini
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