Last-minute Lazio: la squadra di Sarri specialista dei minuti di recupero

29.04.2026 08:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Last-minute Lazio: la squadra di Sarri specialista dei minuti di recupero

RASSEGNA STAMPA - Last-minute Lazio: c’è sempre tempo per segnare. Oltre il novantesimo, oltre ogni pronostico. Anche contro l’Udinese è arrivato l’ennesimo colpo in extremis, firmato da Maldini, che ha chiuso sul 3-3 dopo il momentaneo vantaggio di Pedro. Una rimonta che conferma il carattere di una squadra che non si arrende mai.

Sarri ha esaltato proprio questo aspetto: tanta voglia e spirito, magari meno ordine tattico, ma una mentalità che porta a crederci fino all’ultimo. Non a caso, subito dopo il pari, la Lazio ha cercato addirittura la vittoria, segno di una squadra che non si accontenta.

I numeri riportati dal Corriere dello Sport lo confermano: sono già 7 i gol segnati nei recuperi in campionato, tutti all’Olimpico. E più in generale, ben il 40% delle reti stagionali è arrivato dal 75’ in poi. Una Lazio che può sbagliare, ma che trova sempre la forza per reagire e restare in partita fino alla fine.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.