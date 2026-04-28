Lazio, Mattei parla chiaro: "In questa società le cose vanno al contrario..."
Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mattei per commentare il pareggio tra Lazio e Udinese, ma anche il ridimensionamento subito dalla squadra di Sarri dopo il mercato invernale condotto dalla società.
LAZIO-UDINESE - "Lazio-Udinese? Partita tra due squadre senza obiettivi, quindi regnava la leggerezza. Il pubblico si è divertito col 3-3. Che poi pubblico si fa per dire, visto che lo stadio è sempre più vuoto ma il presidente Lotito neanche ne parla".
MERCATO - "Le squadre si migliorano cedendo chi non serve e confermando i migliori, nella Lazio avviene il contrario perché c’è bisogno di fare cassa. Guendouzi e Castellanos non è che non servivano a questa Lazio, ma le loro cessioni servivano per tamponare il buco economico che si stava creando. La Lazio invece di andare avanti, va indietro. Solo con la vittoria della Coppa Italia si può dare un senso alla stagione. Il solo fatto di andare in finale non serve a niente. La coppia centrale è la forza del reparto, se non di tutta la squadra. Perdere Gila e Romagnoli sarebbe un errore".