“Veron era il centro della Lazio che vinse tutto”: il racconto di un ex compagno

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un grande rimpianto per il Manchester United. Quando si è trasferito in Inghilterra, Juan Sebastian Veron non è riuscito a fornire le stesse prestazioni viste in Italia con la maglia della Lazio. Di lui ha parlato un suo ex compagno ai Red Devils, ovvero John O’Shea, intervenuto ai microfoni del canale YouTube Final Whistle. Di seguito le sue parole riguardo l’argentino.

“Perché Veron non ha rispettato le aspettative? Credo dipenda dal fatto che il gioco ruotava tutto intorno a lui nella squadra in cui giocava in Italia, ovvero quella Lazio che vinse tutto. Poi è dovuto venire qui a Manchester. In allenamento era un giocatore incredibile e l’ha fatto vedere anche in diverse partite. Era un giocatore davvero speciale, un talento puro. Sono stato fortunato a giocare con lui".

"È stato l’unico per cui ho visto fermare un allenamento: una volta in America, durante la pre-season, segnò da venticinque metri di rabona. Probabilmente era l’unico che poteva fare una cosa del genere. È strano che non sia riuscito a inserirsi totalmente in squadra, ma all’epoca a centrocampo avevamo tantissima concorrenza. E poi la Premier League era di un altro livello rispetto agli altri campionati, le partite sono molto più fisiche. Veron resta comunque un vincente, ha avuto una carriera straordinaria. È una grande persona”.