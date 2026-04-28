Lazio, Sarri promosso dopo l'Udinese: le sue pagelle dei quotidiani
28.04.2026 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si ferma in casa contro l'Udinese. A salvare il risultato è stato il gol di Maldini nel finale, dopo che i bianconeri erano passati in vantaggio grazie alla doppietta di Atta. La prestazione della squadra di Sarri è stata senza dubbio più positiva nel secondo tempo rispetto al primo, dove i biancocelesti hanno mostrato tanta stanchezza dopo l'impegno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Per i quotidiani, comunque, il lavoro del tecnico in panchina è stato positivo. Di seguito i suoi voti.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Sarri: 6.5;
IL MESSAGGERO - Sarri: 6.5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri: 6;
LA REPUBBLICA - Sarri: 6;
IL CORRIERE DELLA SERA - Sarri: 6.5;
TUTTOSPORT: - Sarri: 6.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.