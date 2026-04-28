FORMELLO - Lazio, Sarri perde Cancellieri. Attesa per tre recuperi: il punto
FORMELLO - L'Udinese ferma la Lazio dopo l'euforia di Bergamo. Maldini riacciuffa il pareggio in extremis, salvando i biancocelesti di Sarri dalla sconfitta casalinga. Ora ci sarà una settimana per preparare la sfida contro la Cremonese, che si giocherà ancora in posticipo di lunedì sera (il 4 maggio alle 18:30).
Sicuramente a Cremona non ci sarà Cancellieri, diffidato e ammonito. Salterà la trasferta per squalifica e tornerà direttamente contro l'Inter in campionato. Nei prossimi giorni bisognerà valutare Cataldi e Zaccagni, entrambi out all'Olimpico. Il primo preoccupa più del secondo, che può recuperare per la prossima giornata.
Attesa anche per Gila, fermato da un problema alla caviglia. Non verrà rischiato, anzi sarà gestito in vista del 13 maggio. Per sostituirlo c'è sempre Provstgaard. Intanto in panchina si è rivisto Rovella: era fermo da febbraio per la rottura della clavicola a Cagliari, ora sarà a disposizione per le gare finali della stagione.