Udinese, Runjaic a Dazn: “Ho chiesto a Sarri una sigaretta. Questa gara…”

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Finisce 3-3 tra Lazio e Udinese. Ai microfoni di Dazn è intervenuto Kosta Runjaic. Queste le sue parole: “A Sarri ho chiesto una sigaretta, gli ho detto che ne avevo bisogno anche io dopo questa gara”.

“Davis è un gran giocatore, reduce da una grande stagione: difficile sostituirlo. Oggi abbiamo provato Gueye, penso abbia giocato una gara solida, non era facile per lui. Sono felice abbia superato il test in ottimo modo, avevamo anche Buksa ma ho preferito mettere Gueye perché aveva più allenamenti. Sta imparando giorno dopo giorno dai giocatori con esperienza, penso avrà grande futuro”.

“Sto imparando gara dopo gara la Serie A, penso continueremo a lavorare nello stesso modo, con giocatori che stanno migliorando. Atta, Zaniolo e Zanoli, tra gli altri. Non sono contento al 100%, qualche punto in più potevamo averlo ma dobbiamo rimanere tranquilli. Prossimo anno in italiano? Vedremo”.