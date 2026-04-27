Lazio, Sarri a LSC: "Reazione straordinaria. Pedro? Il futuro..."

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La Lazio pareggia nel Monday Night contro l'Udinese per 3-3 nei minuti di recupero. Pellegrini e la doppietta di Pedro regalano un punto prezioso contro la squadra di Runjaic. Al termine del match è intervenuto Maurizio Sarri ai microfoni di Lazio Style Channel: “Non era facile, loro sono una squadra che fa benissimo in trasferta, 7 vittorie fuori contro 5 in casa, squadra pericolosissima. Sono una squadra fisica, oggi è pesato il gap fisico, noi forse abbiamo iniziato un po’ scarichi di energie mentali e nervose, poi siamo tornati dentro. L’avevamo presa, abbiamo fallito il colpo del ko, l’abbiamo buttata via e poi ripresa. Abbiamo fatto qualche errore tattico ma grande carattere, reazione straordinaria.

Noi in queste due partite abbiamo usato 20 giocatori, la rotazione è stata abbondante, la sensazione dei giocatori che hanno fatto 120 minuti nell’ultima è stata quella di stare meglio nel secondo tempo rispetto al primo, non mi chiedere perché.

Rovella? Mi dispiace, volevo fargli fare lo spezzone finale di partita, Pellegrini era già ammonito, mi ha messo timore dell’espulsione e ho fatto un’altra cosa, però l’ho visto vogliosa, fiducioso e sicuro. Dal primo giorno è andato a contrasto. Pedro può rimanere? Questo lo devi chiedere a lui, è una scelta sua, fuoriclasse di portata straordinaria, per lui è difficile fare 90 minuti ma i piedi sono sempre quelli".