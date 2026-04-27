Flaminio, la Lazio consegna le integrazioni: si avvicina la Conferenza di Servizi
27.04.2026 21:20 di Mauro Rossi
Passi in avanti per il progetto dello Stadio Flaminio. Nella giornata di oggi, infatti è stata presentata l'integrazione delle carte richieste da parte del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda lo scorso 17 aprile. Si tratterebbe di modifiche sul lato tecnico, non su altri aspetti come la mobilità o la copertura dell'impianto. Passi in avanti decisivi, nell'attesa che il Campidoglio convochi la Conferenza di Servizi Preliminare, prevista per metà maggio.