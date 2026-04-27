Ex Lazio | Che botta per Guendouzi: il Galatasaray travolge il Fenerbahce
27.04.2026 18:15 di Simone Locusta
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Notte amara per Matteo Guendouzi. L'ex centrocampista della Lazio, passato al Fenerbahce a gennaio, è costretto a dire addio alla chance di poter vincere la Super Lig turca. Nella giornata di ieri è infatti andato in scena lo scontro al vertice contro il Galatasaray, ma la squadra di Osimhen si è dimostrata superiore vincendo con un roboante 3-0 e allungando così a +7 sul Fenerbahce.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.