Lazio, De Grandis: "Credo che Gila andrà al Napoli. Ma su Beukema..."
Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare del mercato della Lazio e delle possibili cessioni che farà il club biancoceleste, partendo dalla situazione di Mario Gila.
GILA - "Credo che Gila andrà, anche se la Lazio vuole una cifra alta. Uno scmabio con il Napoli? Preferirei Beukema a Marin. Lucca ha fatto bene all'Udinese, potrebbe essere anche ultima. Beukema al Bologna era forte, ma io ci credo poco alla contropartita tecnica. Lotito non ha quasi mai fatto scambi".
CESSIONI - "Spero che non verranno toccati i capisaldi, non mi priverei di Rovella. Zaccagni? Non lo venderei, perché se messo in condizione può ancora fare la differenza. Per quanto riguarda Tavares dipende dall'offerta. Io lo terrei, anche perché credo che la Lazio non potrebbe ricavarne tanto. Con lui e Pedraza si potrebbe avere una fascia sinistra completa".
MERCATO A SALDO ZERO - "Lotito, invece di andare incontro ai tifosi con una lettera, dovrebbe fare un aumento di capitale per poter fare un mercato normale. La Lazio anche quando poteva spendere ha sempre cercato di non acquistare a più quanto entrasse. Sbloccare il mercato permetterebbe di chiudere intanto i colpi in entrata e poi rientrare con le cessioni".