Lazio, Garbo: "Lotito, non c'è via d'uscita. Un amico mi ha confessato..."
15.06.2026 16:15 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione in casa Lazio. Di seguito le sue parole.
"La situazione è così incancrenita che è difficile immaginare una via d'uscita. Lotito si è cacciato in un tunnel di cui non si riesce ad intravedere l'uscita. È un muro contro muro con i tifosi che avrà solo effetti negativi. Ieri sono stato a cena con un amico che mi ha confessato che quest'anno non sottoscriverà l'abbonamento all'Olimpico dopo più di quarant'anni. È vero che la società è di chi la gestisce, ma i tifosi sono il patrimonio principale di un club calcistico. Senza passione il calcio è destinato a morire".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.