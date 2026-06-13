Castellanos: “Alla Lazio ti chiedono di segnare con solo 3/4 occasioni, non è facile”

Durante Yo Nunca Nunca, format di Sebi Jaleh, l’ex attaccante biancoceleste Castellanos torna sul suo periodo alla Lazio valutando le differenze tra Serie A e Premier League. Di seguito le sue parole. “Com'è giocare in Premier League? Pazzesco. Era il campionato in cui non avevo ancora giocato, perché avevo militato nella Liga e in Serie A, e questo era quello che mi mancava. E quando si è presentata l'opportunità di venire qui, ovviamente non ho esitato perché a livello personale era qualcosa di davvero, davvero fantastico, ed era un sogno che coltivavo”.

“È uno spettacolo, è come l'NBA del calcio. Sì, credo che qui ti vedano come ‘Oh, sei un giocatore di Premier League, amico’. È molto diverso, sei di altissimo livello, capisci cosa intendo? E per me questo è spettacolare. Poi, come ho detto, i campi sono spettacolari, l'erba. Beh, per esempio, il campionato, e quando sei a quel livello nei grandi campionati, hai tutto questo, ma ti diverti molto. Mi diverto ancora.

“La Serie A è molto difensiva, molto, molto difensiva. Da attaccante, l'ho trovata davvero dura perché è molto difensiva. Le squadre si chiudevano molto in difesa, il che significava che ripartivano spesso in contropiede. Non c'era molto gioco aperto; era più difensivo, più combattivo, più tattico. La Premier League è fisica, fisica al 100%. Sono 90 minuti di gioco, 90 minuti. Certo, devi essere in forma smagliante e mi piace perché da attaccante attacchi molto, hai molte più occasioni. Ad esempio, in Serie A hai tre o quattro occasioni a partita, e ti chiedono anche di segnarne una di queste quattro, e tu dici, ma è piuttosto difficile, sai?”.