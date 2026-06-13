Lazio | Comunicazione, area sanitaria e abbonamenti: la situazione

13.06.2026 10:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio | Comunicazione, area sanitaria e abbonamenti: la situazione
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RASSEGNA STAMPA - Non basterà il mercato, ancora a saldo zero e in attesa di capire come si evolverà, per ricucire il rapporto con la tifoseria. Nell'ambiente molti si aspettano una campagna abbonamenti e una politica sui biglietti particolarmente vantaggiose, nel tentativo (probabilmente vano) di riportare entusiasmo attorno alla squadra in un momento delicato.

Come suggerisce il Messaggero, andrebbe ascoltato il marketing e riorganizzata anche l'area della comunicazione, oltre a quella sanitaria. Per quanto riguarda quest'ultima, il quotidiano fa sapere che il dott. Francesco Franceschi sta aspettando risposte e che la clinica di riferimento deve essere ancora scelta e sarà una tra Villa Mafalda, Villa Claudia o San Pietro.

Oltre a tutto ciòi tifosi soprattutto chiedono di tornare a sentirsi parte integrante del progetto. Per questo cresce la richiesta di aprire le porte di Formello durante il ritiro estivo, ricreando quel clima di vicinanza e partecipazione che per anni ha caratterizzato le estati di Auronzo di Cadore. Un segnale di apertura che potrebbe contribuire a ricompattare l'ambiente e a riavvicinare la società al suo popolo.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.