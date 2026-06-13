Calciomercato Lazio | Juve, a Spalletti piace Nuno Tavares: le ultime
13.06.2026 00:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - La Juventus guarda a Formello per il futuro della fascia. Nuno Tavares è finito nel mirino di Spalletti, come riportato da Alfredo Pedullà. Al tecnico bianconero piace molto il terzino della Lazio, anche se al momento non ci sono trattative in corso tra le parti. Il nome del portoghese rientra in una lista di obiettivi in caso di partenza di Cambiaso (permanenza non scontata). Oltre all'ex Arsenal, la Vecchia Signora starebbe seguendo anche Udogie del Tottenham, Grimaldo (più verso la Liga) ed Emerson Palmieri. Prima di pensare a un possibile acquisto, però, ci vuole una cessione.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.