Calciomercato Lazio | Gila vuole andare via, il Napoli non molla: la situazione
13.06.2026 00:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Sembra essere tutt'altro che chiusa la trattativa tra Napoli e Lazio per Mario Gila. Lotito sta provando a fare muro, ha promesso a Gattuso che l'avrebbe trattenuto a tutti i costi. Ma come riportato da gianlucadimarzio.com, lo spagnolo avrebbe già detto al nuovo tecnico biancoceleste di voler andare via subito.
Il club azzurro quindi in settimana tornerà all'assalto del difensore: sono previsti nuovi contatti tra le parti, dovrebbe anche essere recapitata un'offerta a Formello. La Lazio resta ferma sulla sua posizione: è sicura di volerlo tenere, nonostante il rischio di perderlo a zero tra un anno alla naturale scadenza del suo contratto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.