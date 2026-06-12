Lazio, Mattei: "In negativo, Lotito è stato il più bravo di tutti"

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Parla ancora Stefano Mattei. Il giornalista di fede laziale è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimere nuovamente il suo pensiero sulla gestione del presidente della Lazio Claudio Lotito. Di seguito le sue parole in merito.

“Ieri un po’ tutti – a parte alcuni ‘tengofamiglia’ – hanno commentato la lettera di Lotito sottolineando quanto fosse vuota e priva di sincerità. Poi ieri, il presidente della Lazio è tornato a parlare dando piena conferma di tutto questo. Tra le altre cose, ha dichiarato che quello che lui ha fatto nessuno l’ha fatto nella storia del calcio italiano. Come se i vari Berlusconi, Cragnotti e via dicendo non contassero nulla al suo cospetto. In negativo, sicuramente, il presidente Lotito è stato il più bravo di tutti. In negativo, però.

"Posso anche mettermi nei panni di Lotito e pensare che lui davvero ragioni in questo modo, ma quello che non posso accettare è che, di fronte a questa valanga che sta travolgendo il mondo Lazio, ci sia un quotidiano come ‘Il Messaggero’ che decida di lanciare una campagna mediatica pro-Lotito, perdendo di vista il vero scopo del giornalismo. Ossia, essere imparziali ed equidistanti. La realtà è che al tifoso laziale manca non essere rispettato per ciò che rappresenta e per la propria storia. Poi c’è tutto il resto. Nei vari telegiornali, avete mai visto o sentito una dichiarazione ufficiale come rappresentante di Forza Italia di Lotito? Mai”.