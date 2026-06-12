Oddi: “Lazio, mai vista contestazione così. Lotito deve aprirsi di più”
12.06.2026 13:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Federico Gaetano
RASSEGNA STAMPA - Dopo la lettera di Lotito, l’edizione odierna del Messaggero ospita le voci di diversi protagonisti e tifosi del mondo Lazio.
Tra questi anche Giancarlo Oddi, campione d’Italia 1974. Queste le sue parole in merito alla lettera: “È un inizio ma il presidente deve aprirsi ancora di più al dialogo”.
“Non si era mai vissuto un periodo di contestazione così e si deve fare in modo di far tornare i tifosi sugli spalti. Con l'Olimpico vuoto si è toccato il fondo”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.