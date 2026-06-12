Federico Moccia: “Tifosi Lazio stanchi, Lotito faccia programma intelligente”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - C’è anche lo scrittore e regista Federico Moccia tra i tifosi noti della Lazio che hanno espresso il proprio pensiero al Messaggero, che nell’edizione odierna ha raccolto diversi pensieri dei tifosi biancocelesti. Di seguito le sue parole.

“Mi piace l'invito al dialogo, ma dev'essere più concreto. La Lazio ha dei tifosi esigenti e ora sono stanchi. Lo sciopero è dettato da un accumulo di promesse disattese e ora mi auguro che il presidente non stia facendo solo un tentativo per recuperare gli abbonamenti e la vendita dei diritti tv”.

“Io non sono contrario a dargli un'altra chance, ma guai a tradirci. La nostra famiglia biancoceleste in questo momento è indecisa se rifare o no l'abbonamento, a fronte di un'ipotesi di un campionato fatto per salvarsi. Ora Lotito deve fare un programma intelligente, far seguire i fatti alle parole e costruire una squadra che possa far bene con Gattuso”.