Calciomercato Lazio | Artistico - Avellino, muro di Lotito: ecco la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Gabriele Artistico è in dubbio. Ciò che è certo è che ritornerà a Formello: lo Spezia ha deciso di non riscattarlo (l'opzione era fissata a 3 milioni di euro), vista soprattutto la retrocessione in Serie C. Per questo rientrerà alla Lazio ma solo per ripartire di nuovo: da capire ora quale sarà la formula del suo nuovo trasferimento e soprattutto la destinazione.

Un primo tentativo in questo senso pare averlo fatto l'Avellino. Come riportato da Il Corriere dello Sport, però, la società biancoceleste avrebbe fatto muro. L'idea, infatti, è di cedere il centravanti a titolo definitivo e non di nuovo in prestito con possibilità di riscatto, come invece sperava il club biancoverde. Sul classe 2002 si registra anche l'interesse di Padova, Benevento, Modena e Sampdoria. Secondo quanto raccolto da Irpinia TV, inoltre, Lotito vorrebbe vendere il calciatore per 4 milioni di euro.