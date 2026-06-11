Calciomercato Lazio | Romagnoli ai saluti, occhi su Arnau Martinez. Piace anche Asp
CALCIOMERCATO LAZIO - Cercasi difensore, questa una delle priorità in casa Lazio. Con Romagnoli a un passo dall’Al-Sadd la società biancoceleste è alla ricerca di un sostituto e, tra i vari profili, ci sarebbe anche quello di Arnau Martinez.
Come riportato da Gianluca Di Marzio lo spagnolo classe 2003 dopo la retrocessione potrebbe lasciare il Girona, squadra di cui è anche capitano.
La retrocessione del club agevolerebbe infatti l’operazione visto che la clausola rescissoria è scesa a 7.5 milioni di euro. Arnau Martinez può giocare sia come centrale che come terzino destro.
Altro nome attenzionato è quello di Jonathan Asp. Il trequartista, in prestito al Grasshoppers, ma di proprietà del Bayern Monaco potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 4 milioni di euro lasciando un’alta percentuale sulla rivendita in favore del club tedesco.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.