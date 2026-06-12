Lazio, stadio vuoto come nessuno in Europa: il dato

12.06.2026 08:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, stadio vuoto come nessuno in Europa: il dato
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RASSEGNA STAMPA - Si va verso altri mesi di stadio vuoto e contestazione in casa Lazio. La tifoseria lo aveva annunciato con un comunicato e lo ha ribadito dopo la lettera di Lotito sulle colonne del Messaggero.

Proprio l’edizione odierna del quotidiano sottolinea un dato in merito all’Olimpico deserto che si è visto dalla fine di gennaio scorso al termine della stagione.

Con una media di 8mila spettatori - considerando anche la gara tra Lazio e Milan che ha visto il ritorno dei tifosi sugli spalti - i biancocelesti hanno lo stadio più vuoto d’Europa. Uno scenario che sembra destinato a ripetersi anche nella prossima stagione.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.