Il Corriere dello Sport: “Crisi Lazio. Lotito, ora basta: lettera imbarazzante”
12.06.2026 08:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Dopo la lettera di Claudio Lotito al mondo Lazio arriva l’editoriale del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, accompagnato da una prima pagina estremamente decisa: “Crisi Lazio, nuovo autogol del presidente: la dura reazione della tifoseria” si legge nell’occhiello.
E, ancora: “Lotito, ora basta”, che è anche il titolo dell’editoriale di Zazzaroni. Ma non solo. Il quotidiano continua: “Fallito il tentativo di avvicinamento”.
Il sommario rincara la dose: “Con un’imbarazzante lettera al popolo biancoceleste il proprietario del club ha provato a ricucire un rapporto ormai deteriorato, ottenendo il risultato opposto”. Di seguito la prima pagina completa.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.