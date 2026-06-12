Lazio, c’è distanza tra Provedel e l’Inter ma la strada è segnata: Mandas titolare

12.06.2026 11:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, c’è distanza tra Provedel e l’Inter ma la strada è segnata: Mandas titolare
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RASSEGNA STAMPA - Restano ancora tre giorni al Bournemouth per riscattare Christos Mandas, ma il club di Premier League continua a chiedere uno sconto rispetto ai 17,5 milioni pattuiti in origine. Una richiesta che non trova il favore della Lazio che, quindi, sembra destinata a riabbracciare il portiere greco.

Come riporta l’edizione odierna de la Repubblica, Mandas diventerà quindi il portiere titolare della Lazio nella prossima stagione, con Edoardo Motta come secondo. Questo scenario dà per scontato l’addio di Provedel, in scadenza nel 2027 e nel mirino dell’Inter.

L’agente del portiere è stato avvistato nella sede dei nerazzurri, ma al momento - riporta sempre il quotidiano - resiste una certe distanza tra la proposta dell’Inter la richiesta di Provedel. I meneghini offrono infatti un triennale da 1,5 milioni a stagione, il portiere ne prende 2,4 alla Lazio che intanto ne chiede 5 per il cartellino mentre l’Inter non sembra per ora andare oltre i 2,5.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.