Lazio, c’è distanza tra Provedel e l’Inter ma la strada è segnata: Mandas titolare
RASSEGNA STAMPA - Restano ancora tre giorni al Bournemouth per riscattare Christos Mandas, ma il club di Premier League continua a chiedere uno sconto rispetto ai 17,5 milioni pattuiti in origine. Una richiesta che non trova il favore della Lazio che, quindi, sembra destinata a riabbracciare il portiere greco.
Come riporta l’edizione odierna de la Repubblica, Mandas diventerà quindi il portiere titolare della Lazio nella prossima stagione, con Edoardo Motta come secondo. Questo scenario dà per scontato l’addio di Provedel, in scadenza nel 2027 e nel mirino dell’Inter.
L’agente del portiere è stato avvistato nella sede dei nerazzurri, ma al momento - riporta sempre il quotidiano - resiste una certe distanza tra la proposta dell’Inter la richiesta di Provedel. I meneghini offrono infatti un triennale da 1,5 milioni a stagione, il portiere ne prende 2,4 alla Lazio che intanto ne chiede 5 per il cartellino mentre l’Inter non sembra per ora andare oltre i 2,5.