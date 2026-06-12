Lazio, spunta una neopromossa per Lazzari: l’indiscrezione
12.06.2026 08:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Cerca nuova sistemazione Manuel Lazzari. Il terzino della Lazio, in scadenza nel 2027, è destinato a lasciare Formello visto anche l’orientamento del club a tenere in rosa Floriani Mussolini.
Nelle scorse sessioni si era fatto avanti il Sassuolo, ma i neroverdi potrebbero non essere l’unico club di Serie A che potrebbe bussare alla Lazio per Lazzari.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, una neopromossa si sarebbe fatta avanti per Lazzari. Il terzino della Lazio sarebbe stato infatti protagonista di un sondaggio del Monza, interessato a portarlo in Brianza.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.