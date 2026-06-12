Infantino provoca l'Italia: "Con un Mondiale a 64 squadre magari si qualifica"
Una provocazione? Solo ironia? Se c’è una certezza è che le parole del numero uno della Fifa Gianni Infantino stanno già facendo discutere.
Intervenuto ai microfoni dell’emittente brasiliana CazéTV Infantino è tornato a parlare dell’Italia e della possibilità di allargare ancora il numero della nazionali per permettere agli azzurri di qualificarsi.
"Vedremo come andrà questo Mondiale con 48 nazionali. È chiaro che si tratta di un evento molto grande. Abbiamo già discusso anche dell'ipotesi di arrivare a 64 squadre, per coinvolgere ancora di più tutto il mondo. La proposta è stata presentata al Consiglio FIFA, ma prima godiamoci questo primo Mondiale a 48 nazionali. Forse con 64 squadre l'Italia riuscirebbe a qualificarsi... Potremmo anche portarle a 208 e vedere se si qualifica”, queste le sue parole.
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