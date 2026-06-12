Lazio, Romagnoli a Madrid in attesa del Qatar: era al concerto di Bad Bunny
12.06.2026 13:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
In attesa che si concluda la telenovela tra Lazio e Al Sadd, Alessio Romagnoli si gode qualche giorno di vacanza prima di iniziare la sua nuova avventura all'estero.
Il difensore della Lazio si trova infatti a Madrid insieme alla moglie Eleonora, suo fratello e la fidanzata. La capitale della Spagna è una città bellissima e che merita di essere visitata, ma il motivo principale del viaggio è un altro.
Nella giornata di Ieri, come si evince dalle storie Instagram della moglie di Romagnoli, si trovavano allo Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid per il concerto di Bad Bunny, alle prese con il tour mondiale "DeBí TiRAR MáS FOToS".
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.