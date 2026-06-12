Lazio, Anna Falchi: “Capisco i tifosi, ma spero ancora possa esserci punto d’incontro”
12.06.2026 11:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Anche Anna Falchi tra i tifosi noti della Lazio che hanno preso la parola sulle colonne dell’edizione odierna del Messaggero per parlare del difficile momento del mondo biancoceleste. Di seguito le sue parole.
“Quest'anno festeggio 30 anni da tifosa della Lazio. Mi appassionai a questa squadra nel 1996. Ho vissuto alti e bassi, ma sono sempre rimasta fedele, senza se e senza ma”.
“Oggi più che mai ho continuato a seguire la squadra, andando allo stadio e soffrendo per l'assenza dei nostri sostenitori. Comprendo e rispetto il loro stato d'animo, la delusione e le prese di posizione, ma si può sognare anche se i conti non tornano. Mi auspico ancora si possa trovare un punto d'incontro con Lotito”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.