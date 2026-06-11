Lazio, Piccari: "Lotito, è tardi! La frattura con i tifosi ormai è insanabile"
11.06.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha espresso il suo pensiero riguardo alla lettera scritta dal presidente della Lazio Claudio Lotito ai tifosi biancocelesti. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Oggi c'è stata questa lettera lunghissima pubblicata sul Messaggero, nella quale devo ammettere ci sono anche parole interessanti per individuare un modo di ripartire. Come diceva Vasco Rossi però: È Tardi. Le parole hanno un significato e che le pronuncia si deve assumere sempre delle responsabilità. La frattura interna all'ambiente Lazio è diventata insanabile proprio perché in passato ci sono state delle dichiarazioni che hanno portato a questa situazione".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.