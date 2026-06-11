Fusco: "Cessione della Lazio? Smentita doverosa. Ci fosse un'offerta..."
11.06.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto in collegamento a Radio Radio, Alessandro Fusco ha parlato di quanto sta accadendo nell'ambiente Lazio. Nelle ultime ore, infatti, diverse indiscrezioni parlavano di una possibile cessione del club da parte di Lotito, smentite da un comunicato della società. Di seguito le sue parole a riguardo.
“Il comunicato della Lazio era un atto dovuto e obbligatorio. È una società quotata in borsa, tutto quello che comunica è soggetto ai codici civile e penale e ha delle regole inderogabili. Ci fosse una trattativa o un’offerta, dovrebbe passare per la CONSOB, l’organo di sorveglianza della Borsa, che ne dovrebbe dare comunicazione ufficiale. Finché non c’è una cosa del genere, non esiste trattativa“.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.