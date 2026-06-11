World Cup 2026: per chi tifare? Ecco le scelte degli italiani
World Cup 2026: per chi tifare? L’analisi delle preferenze secondo i dati SNAI ci racconta come si orientano gli italiani.
L’assenza dell’Italia dalla World Cup 2026 non significa affatto che gli appassionati italiani resteranno spettatori neutrali. Le rilevazioni antepost mondiali elaborate da SNAI offrono infatti un’interessante fotografia delle nazionali che stanno attirando maggiormente l’attenzione del pubblico italiano. Pur sapendo che il tifo non segue sempre criteri strettamente razionali, le selezioni più giocate dagli utenti delineano una gerarchia di preferenze che, allo stato attuale, si presenta nel seguente modo:
Francia 21,59%
Brasile 20,77%
Portogallo 16,51%
Spagna 14,70%
Argentina 5,88%
Inghilterra 5,00%
Germania 2,84%
Norvegia 2,80%
Messico 2,38%
Olanda 2,08%
Marocco 1,41%
La graduatoria mette insieme potenze storiche del calcio mondiale, nazionali in ascesa e squadre che possono contare sulla presenza di campioni particolarmente apprezzati in Italia. Per questo motivo il ranking non rappresenta soltanto un dato statistico, ma anche un indicatore del clima emotivo e delle aspettative che accompagnano il torneo più importante del panorama calcistico internazionale.
Il quadro potrà diventare ancora più dettagliato grazie ai futuri dati generati dalla funzionalità MyCombo di SNAI, che consentirà agli utenti di inserire nella stessa giocata diversi esiti riferiti a un singolo match, ampliando di molto l’offerta di gioco. Questi dati offriranno ulteriori elementi di analisi nel contesto di una piattaforma SNAI rinnovata dopo l’ultimo aggiornamento del 2026. In più, dopo l’avanzare della competizione sarà possibile monitorare l’evoluzione delle preferenze dei tifosi italiani osservando come le eliminazioni e i risultati sul campo influenzeranno il sostegno verso le nazionali ancora in corsa.
Le nazionali europee dominano le preferenze della tifoseria italiana
L’analisi delle giocate raccolte da SNAI evidenzia una netta predominanza delle rappresentative UEFA. Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Germania, Norvegia e Olanda occupano infatti gran parte delle posizioni di vertice della classifica.
Al primo posto si trova la Francia che raccoglie il 21,59% delle preferenze complessive. Un dato che conferma quanto i tifosi italiani considerino i Bleus tra i principali candidati al successo finale. La profondità della rosa, l’esperienza internazionale e l’elevata qualità tecnica rappresentano elementi chiave, ai quali si aggiunge il forte richiamo mediatico esercitato dalle stelle del calcio francese. Tra queste spicca naturalmente Mbappé, uno dei giocatori più riconoscibili e seguiti a livello globale.
In terza posizione compare il Portogallo con il 16,51%. La presenza di Cristiano Ronaldo continua a rappresentare un fattore di forte appeal per il pubblico italiano, anche grazie al legame costruito durante la sua esperienza in Serie A. Tuttavia, l’interesse verso la nazionale lusitana non si limita alla figura del suo campione più celebre: la Seleção viene infatti percepita come una squadra ricca di talento, equilibrata e capace di coniugare qualità tecniche e pericolosità offensiva.
Anche la Spagna occupa una posizione di rilievo con il 14,70% delle preferenze. La Roja continua a essere identificata con un modello di gioco fondato sul controllo del possesso, sulla gestione dei ritmi e su una qualità tecnica diffusa. La costante presenza delle squadre spagnole nelle principali competizioni europee contribuisce inoltre a mantenere elevata l’attenzione del pubblico italiano verso il calcio iberico e di conseguenza verso la Nazionale.
Più distante l’Inghilterra, che pur beneficiando della popolarità della Premier League in Italia si ferma al 5% delle preferenze. L’interesse per il campionato inglese quindi non si traduce automaticamente in una fiducia altrettanto marcata nei confronti della selezione dei Tre Leoni.
La Germania si colloca invece nelle retrovie della classifica con una quota inferiore alle aspettative tradizionalmente associate a una Nazionale di tale prestigio. Più sorprendente risulta la presenza della Norvegia, che raggiunge il 2,80% delle preferenze. Un dato che potrebbe essere influenzato dall’enorme popolarità di Erling Haaland, uno dei protagonisti assoluti del calcio internazionale.
Chiude il gruppo europeo l’Olanda con il 2,08%. La tradizione calcistica degli Oranje, da sempre associata a un gioco spettacolare e tecnicamente evoluto, continua infatti a esercitare un certo fascino sugli appassionati italiani.
Brasile e Argentina confermano il fascino del calcio sudamericano
Nel ranking elaborato da SNAI non potevano mancare Brasile e Argentina, due nazionali che storicamente raccolgono consenso e attenzione tra gli appassionati della World Cup.
Il Brasile si posiziona al secondo posto assoluto con il 20,77% delle preferenze. La Seleção continua a incarnare nell’immaginario collettivo, il calcio creativo e spettacolare per eccellenza. Tecnica individuale, qualità offensiva e abbondanza di talento rendono la Nazionale verdeoro una delle principali candidate al titolo secondo i tifosi italiani.
A rafforzare questo legame contribuisce anche la lunga tradizione di campioni brasiliani protagonisti nel campionato italiano. Da Ronaldo a Cafu, da Kaká a Ronaldinho, fino a Thiago Silva, numerosi fuoriclasse hanno lasciato un segno importante in Serie A, consolidando nel tempo il rapporto tra il calcio brasiliano e il pubblico italiano.
L’Argentina raccoglie invece il 5,88% delle preferenze. Un risultato che trova spiegazione sia nel forte legame storico e culturale tra i due Paesi sia nel prestigio internazionale dell’Albiceleste. La figura di Lionel Messi continua inoltre a rappresentare un forte elemento di attrazione per tifosi e appassionati.
La selezione argentina viene generalmente percepita come una squadra abituata a gestire le pressioni delle grandi competizioni, grazie a una tradizione consolidata e a una mentalità competitiva costruita nel corso delle generazioni.
Il Messico rappresenta la CONCACAF nel ranking SNAI
Tra le nazionali appartenenti alla CONCACAF, il Messico è l’unica presente nella top 11 delle preferenze dei tifosi italiani. El Tri ottiene il 2,38% delle scelte e conferma una popolarità consolidata a livello internazionale.
La possibilità di disputare parte della manifestazione in un contesto favorevole, unita alla tradizione calcistica del Paese e alle caratteristiche dinamiche del suo gioco, contribuisce ad alimentare l’interesse del pubblico italiano. Da anni il Messico rappresenta infatti una delle selezioni più costanti nelle fasi finali dei Mondiali e viene spesso considerato una squadra capace di sorprendere.
Marocco, l’outsider africana che attira l’attenzione
A rappresentare la Confederazione Africana di Calcio nella classifica SNAI è il Marocco, che raccoglie l’1,41% delle preferenze.
I recenti successi internazionali e il percorso di crescita mostrato negli ultimi anni hanno contribuito a rafforzare la reputazione della Nazionale nordafricana. Organizzazione difensiva, qualità tecnica e solidità tattica sono le caratteristiche che più frequentemente vengono associate alla formazione marocchina.
Pur occupando una posizione marginale nel ranking, il Marocco viene percepito da molti osservatori come una delle possibili sorprese della World Cup 2026, una squadra in grado di competere con avversarie più quotate e di ritagliarsi un ruolo da protagonista.
Tra numeri e percezioni: cosa raccontano le scelte degli italiani
Le statistiche antepost non possono essere considerate una rappresentazione assoluta del tifo italiano, ma costituiscono comunque uno strumento utile per comprendere quali nazionali godano del maggiore consenso alla vigilia della competizione.
I dati evidenziano una forte concentrazione delle preferenze sulle grandi potenze europee e sudamericane, senza però escludere alcune outsider o squadre trainate dalla popolarità dei loro campioni più rappresentativi.
Le possibilità di gioco offerte dalla modalità MyCombo e l’evoluzione delle giocate nel corso del torneo consentiranno di arricchire ulteriormente l’analisi, offrendo indicazioni sempre più precise non solo sulle nazionali più sostenute, ma anche sui giocatori e sulle dinamiche di gara che sapranno catturare maggiormente l’interesse dei tifosi italiani durante la World Cup 2026.