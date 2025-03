Lazio | L'ex Felipe Anderson fatica al Palmeiras: ritmo e ruolo da ritrovare

Felipe Anderson sta incontrando diverse difficoltà nel suo ritorno al calcio brasiliano con la maglietta del Palmeiras. Dopo una lunga pausa forzata, il calciatore ex Lazio è tornato in campo solo durante la fase decisiva del campionato statale, senza però incidere positivamente. Negli incontri di cartello contro San Bernardo, San Paolo e Corinthians, Anderson è entrato sempre a gara in corso, giocando solo pochi minuti e mostrando chiari segnali di mancanza di ritmo e forma fisica ottimale.

L’allenatore del Palmeiras, Abel Ferreira, ha confermato pubblicamente queste difficoltà, spiegando chiaramente la situazione del giocatore: "Felipe non ha potuto allenarsi regolarmente durante la preparazione pre-stagionale, è normale che ora stia faticando a ritrovare sicurezza e condizione atletica. Sono comunque convinto che nel corso della stagione sarà una risorsa preziosa per tutta la squadra". Le parole del tecnico portoghese sottolineano la fiducia nella capacità di Anderson di superare questi ostacoli, pur evidenziando che al momento il suo apporto non è ancora al massimo livello.

Delusione anche dei tifosi perché a Roma, con la maglia biancoceleste, Anderson aveva trovato grande continuità, giocando 151 partite senza subire gravi infortuni. Il cambio di posizione, da destra a sinistra, unito al diverso stile di gioco del campionato brasiliano, ha reso necessario un periodo di ambientamento più lungo del previsto al quale si sono uniti i tanti infortuni. Il calciatore, dicono diverse fonti, crede ancora di poter tornare decisivo. Anderson sta lavorando duramente per tornare ai suoi livelli abituali e riconquistare così quel posto da protagonista che aveva saputo costruirsi con determinazione in Serie A. Il Palmeiras continua a credere nelle sue qualità, ma è chiaro che servirà tempo per vedere nuovamente l’Anderson brillante che i tifosi avevano apprezzato con la maglia biancoceleste.