Pedro, i tifosi del Napoli si uniscono ai festeggiamenti: "Ti aspettiamo al Maradona per..."

La Lazio e i tifosi festeggiano Pedro per i suoi 38 anni, ma non sono i soli. Al coro si sono uniti, via social, anche i sostenitori del Napoli. Non hanno dimenticato la doppietta dello spagnolo all’Inter che ha contribuito alla vittoria del quarto scudetto da parte degli azzurri. Da quel giorno l’attaccante si è conquistato un posto speciale nel loro cuore e non smetteranno mai di ringraziarlo per il favore.

Così, in una giornata importante come quella di oggi non potevano esimersi dal rinnovargli il loro affetto e la loro gratitudine. Il post del club biancoceleste è stato invaso dai loro commenti: “Auguri Pedro, Napoli ti ama”, “Senza di te il 4° scudetto sarebbe stato impossibile”, “Ti aspettiamo al Maradona per la meritata standing ovation”, “Auguri Pedro a campa' cient'anni”.

