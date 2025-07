WOMEN | Lazio, Karresmaa: “Quest'anno voglio giocare di più e con Durante..."

Il ritiro della Lazio Women si è concluso, in giornata le biancocelesti rientreranno nella Capitale. Prima di lasciare San Gregorio Magno, dopo la seduta di lavoro mattutina, ai microfoni ufficiali del club ha parlato Karresmaa. Le parole del portiere: “Ho trovato un gruppo bellissimo e soprattutto nuove ragazze che sono tutte molto brave. Quest’anno secondo me con questo gruppo faremo bene. Sicuramente sono cresciuta l’anno scorso in tutti gli aspetti, sia in campo sia fuori. Quest’anno voglio giocare ancora di più e avere anche più responsabilità”.

“Tempo libero? Mi piace tanto studiare e leggere. Lo scorso anno in finlandese non ho letto nessun libro, leggo libri in italiano e in inglese. Poi vado in palestra, sto con gli amici”.

"Durante? Non vedo l’ora di conoscerla, è sicuramente un portiere di grande valore e soprattutto di esperienza. Non vedo l’ora di imparare qualcosa da lei e di lavorare insieme”.

