Calciomercato Lazio | Ruggeri non resterà a Roma: un club forte su di lui

CALCIOMERCATO LAZIO - Fabio Ruggeri ha preso parte al ritiro di Formello, scendendo in campo anche in occasione dell'amichevole contro la Primavera. Il difensore centrale è reduce da una buona annata in prestito alla Salernitana, dove partendo da ultimo difensore nelle gerarchie di Martusciello, si è rapidamente ritagliato un ruolo da titolare nel corso della stagione. Per lui, però, la permanenza nella Capitale non sembra un'ipotesi percorribile. Oggi la Lazio ha già cinque difensori centrali e restare per far panchina potrebbe porre un freno alla sua crescita. Motivo per cui la società biancoceleste ha deciso di metterlo sul mercato dei prestiti, attirando l'interesse della Carrarese.

L'OBIETTIVO DELLA CARRARESE - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la squadra toscana avrebbe puntato al classe 2004 - ex capitano della Primavera - con particolare insistenza. I gialloblù vorrebbero portarlo a Carrara con l'obiettivo di rinforzare la difesa di Antonio Calabro e, magari, puntare a centrare l'obiettivo playoff, mancato di pochi punti nella passata stagione. Il trasferimento alla Carrarese, almeno sulla carta, sarebbe uno step in avanti per Ruggeri che, dalla lotta per la salvezza andrebbe a competere per i primi della classifica.

