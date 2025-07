Lazio, Gattuso in arrivo a Formello: sotto la lente quattro giocatori

RASSEGNA STAMPA - Il calcio è tornato, seppur solo quello di luglio. Le squadre hanno ricominciato a lavorare sul campo e a preparare la nuova stagione, dando i primi segnali più o meno incoraggianti ai propri tifosi. All'inizio del campionato manca poco meno di un mese e la curiosità su chi sarà a partire meglio degli altri è crescente.

E proprio mentre i vari tecnici organizzano la loro stagione, c'è chi è pronto a girare per i campi d'Italia per valutare gli effetti del loro lavoro su alcuni calciatori, dando ufficialmente il via a una nuova, grande esperienza: Gennaro Gattuso. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana il 5 settembre contro l’Estonia, a Bergamo, esordirà sulla panchina della Nazionale italiana e, in occasione di quest'appuntamento decisivo per la qualificazione al Mondiale, non vuole farsi trovare impreparato.

GATTUSO (ANCHE) A FORMELLO - Motivo per cui, dopo aver osservato da vicino la Roma di Gasperini a Trigoria e la Juve di Tudor alla Continassa, in programma ha un tour dei vari centri sportivi delle squadre di Serie A per valutare tutti gli azzurri convocabili per i prossimi appuntamenti dell'Italia. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la prossima tappa dovrebbe essere la Pinetina - dove si recherà nella giornata di oggi - per guardare più da vicino l'allenamento dell'Inter, in seguito toccherà alla Fiorentina, al Milan, all'Atalanta e alla Lazio. In particolar modo, per quanto riguarda i biancocelesti il nuovo c.t. sarà chiamato a studiare i profili di Rovella, di Zaccagni, ma anche di Romagnoli, Provedel, con Cataldi e Pellegrini che cercheranno di mettersi in mostra.

