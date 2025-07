WOMEN | Enrico Lotito: "Mercato? Abbiamo dato un segnale forte, la Lazio è..."

“Sensazioni positive, siamo a fine ritiro è normale che le ragazze siano stanche. In generale però, è andato bene. Ho visto impegno da parte di tutte le ragazze e cerchiamo di continuare così". Sono le parole di Enrico Lotito, direttore generale della Lazio Women, intervenuto ai microfoni ufficiali del club per fare il punto sulla squadra dopo queste prime settimane di ritiro. Proseguendo poi, si è soffermato anche sul mercato: "La Lazio non è da meno, è presente e viva. Lo ha fatto capire acquistando giocatrici in tutti i ruoli. Ha mandato un messaggio forte e chiaro: la Lazio c’è, è competitiva”.

“Cosa bisogna fare per essere sempre al massimo? Avere tantissima concentrazione in tutte le partite, mai abbassare la guardia. L’obiettivo è cercare di pensare partita dopo partita e non esaltarsi nel momento in cui le cose vanno bene, ma nemmeno abbattersi quando non vanno bene. Concentrarsi partita dopo partita per raggiungere obiettivi migliori rispetto allo scorso anno”.

“Girone Women’s Cup? Posso dire con certezza che il Napoli si è rinforzato tanto, ma la Lazio l’ha già affrontata nella scorsa stagione e non avrà problemi. Il Parma è una neopromossa, ma sarà comunque impegnativa. La Juve sappiamo tutti i risultati che ha raggiunto, è campione d’Italia. Lo scorso anno però, la Lazio le ha tenuto testa in Coppa Italia vincendo a Torino. Il messaggio che deve passare, per le avversarie, è che quando dovranno affrontare la Lazio non sarà facile batterla”.

“Nazionale? A noi fa molto piacere e ci rende orgogliosi il fatto che Durante, Goldoni, Piemonte e Oliviero hanno fatto un Europeo straordinario, chi più chi meno a livello di minutaggio. Questo significa che il lavoro che abbiamo fatto durante la stagione è stato riconosciuto da parte di tutti quanti e quindi noi speriamo che in futuro a queste quattro giocatrici se ne possano aggiungere altre”.

