MIXED ZONE - Rovella: "È una Lazio in costruzione. Tifosi? In un momento così..." - VIDEO

Al termine dell'amichevole con l'Avellino, in zona mista ha parlato Rovella. Queste le parole del centrocampista biancoceleste: “È sicuramente una Lazio in costruzione, siamo stati chiusi a Formello e abbiamo fatto tante doppie sedute. Abbiamo lavorato forte per riportare una Lazio in Europa dopo una stagione che abbiamo fatto non alla nostra altezza. Lavoreremo duro. Abbiamo inziiato adesso il cammino col mister, proveremo a riportare la Lazio in Europa. Anzi, ci dobbiamo riuscire”.

“Ho parlato col mister questa estate, mi ha chiamato e ho parlato con lui anche quando sono arrivato a Formello. Sarri è un maestro e quindi sono qui per lavorare e per seguire tutto quello che mi dice. Cambio ruolo? No, per ora stiamo lavorando così. Il mister mi vede vertice basso, quella è la mia posizione e io mi trovo bene così. Sicuramente farò quello che mi chiederà il mister”.

“Deve essere una Lazio umile, dobbiamo seguire il mister e dare l’anima perché vogliamo costruire qualcosa di importante. Sappiamo del blocco del mercato ma non deve essere una scusante, vogliamo tornare in Europa come ho detto prima”.

“La mia sfida personale? Sicuramente io spero di fare sempre meglio, le mie ultime due stagioni sono state un crescendo. Spero di crescere ancora e poi c’è l’obiettivo del Mondiale, lavorerò per restare in Nazionale e per ricevere la chiamata dal ct”.

“Ho tanto da migliorare, ce ne sono tante di cose. Sicuramente ho tante cose su cui lavorare, sto già iniziando e sarà un percorso lungo. Se mi sento leader? Mi sento un po’ un leader, sono cresciuto tanto nelle ultime due stagioni e fa piacere ricevere attenzioni dall’esterno ma io sono un giocatore della Lazio, penso alla Lazio e penso a migliorare partita dopo partita seguendo mister Sarri seguendo la squadra nel migliore dei modi”.

“Sarri predilige più un palleggio corto, rispetto allo scorso anno è una squadra più corta con un fraseggio più corto. Tenere possesso palla e salire come squadra, stiamo lavorando anche sulla fase difensiva. È un lavoro generale di squadra”.

“Tifosi, cosa gli dico? Sono fantastici. In un periodo come questo hanno risposto con un sacco di allenamenti e il loro affetto non ci è mai mancato. Anche oggi c’era un sacco di gente, il tifoso laziale è speciale. Noi contiamo sul loro sostegno, sappiamo che ci saranno sempre. Sono speciali per noi”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pubblicato il 26/07