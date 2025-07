MIXED ZONE - Lazio, Zaccagni: "L'affetto dei tifosi ci è mancato. Sul mercato..." - VIDEO

Nel post partita contro l'Avellino, per il Terzo Memorial Sandro Criscitiello, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha risposto alle domande dei cronisti presenti in zona mista. Di seguito le sue parole direttamente dal Benito Stirpe di Frosinone.

"Arrivavamo a questa partita un po' imballati dal lavoro delle scorse settimane, siamo contenti di mettere minuti nelle gambe. Ora ci prepariamo alla prossima settimana che abbiamo altre due gare importanti. Sono contento per il mio lavoro, oggi era un mese dal mio intervento. Non era previsto nemmeno che facessi un tempo. La squadra sta lavorando bene, ora dobbiamo prepararci al meglio per il campionato. Il ritiro a Formello? Un po' l'affetto dei tifosi ci è mancato, ad Auronzo li sentivamo vicini. Siamo stati comunque a casa nostra, questo ci ha facilitato tante cose. Per me è bello lavorare con Sarri, con lui mi sono trovato sempre bene. L'ho visto carico e gioioso di lavorare con noi".

"Per il momento stiamo lavorando con il 4-3-3, so che il mister aveva intenzione di provare altro, ma per i nuovi assorbire tutto è complicato. Restiamo sul 4-3-3. Non so niente della fascia di capitano, leggo poco. Farò quello che mi dirà la società. Per me è un onore indossare la fascia, sono contento. Il mercato bloccato? È stata una sorpresa per noi come per tutti. Il mister ci ha detto di prenderla come una sfida. Vediamo cosa succede. Baroni e Sarri sono due allenatori diversi, con idee di gioco differenti. Il mister lo conosciamo molto bene e siamo contenti di lavorare con lui".

