Lazio, Sarri prepara i tagli in lista: cinque giocatori sono in bilico

RASSEGNA STAMPA - In vista della prossima stagione, Sarri è al lavoro per decidere chi tagliare fuori dalla rosa che avrà a disposizione, che attualmente conta due pedine di troppo. L'organico per la Serie A, dovrà essere composto da un massimo di 25 elementi, con 4 prodotti del vivaio biancoceleste, 4 provenienti dalle giovanili italiane, 17 over 23 e illimitati under 23. In quest'ultima categoria, la Lazio potrà contare solo sul 2004 Belahyane, mentre di slot del settore giovanile ne verrano riempiti solo due grazie a Cataldi e Furlanetto.

Il gruppo di over 23 conta attualmente 19 giocatori, due in più del consentito, ed è proprio qui dovranno essere effettuati dei tagli. Sarà Sarri a decidere chi escludere dalla rosa per il campionato e, salvo sorprese, Toma Basic, sarà sicuramente uno dei due sacrificati. Secondo il Corriere dello Sport, l'altro posto spetterà a uno tra Gigot, Hysaj, Cancellieri e Noslin. Cinque terzini a disposizione sono troppi per una stagione senza coppe ed è proprio per questo che, nonostante sia un uomo fidato del tecnico, l'albanese rischia l'esclusione. Discorso numerico analogo per Gigot, il cui potenziale taglio dipenderà anche dalle garanzie fisiche che Patric riuscirà a dare dopo l'operazione al malleolo.

C'è poi Cancellieri che, al rientro dal prestito all'Empoli, sta provando a giocarsi le sue carte durante il ritiro per convincere Sarri a puntare su di lui. Infine Noslin, che dopo un'opaca prima annata in biancoceleste dovrà dimostrare qualcosa al Comandante per non essere fatto fuori. Le prossime amichevoli potrebbero essere un banco di prova importante per questi quattro, che per meritare la conferma in biancoceleste dovranno mettersi in mostra.

