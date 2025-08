Lazio, "Solo il Gala" nel mirino: prova di fuoco con un occhio al campionato

RASSEGNA STAMPA - “Solo il Gala”: è questo lo slogan che unisce le due protagoniste dell’amichevole in programma stasera al Rams Park di Istanbul (calcio d’inizio alle 20, diretta su Dazn e Lazio Style Channel). Per la Lazio, il pensiero è tutto rivolto al Galatasaray: un test utile per proseguire la preparazione, consolidare i segnali positivi della fase difensiva e cercare maggior incisività in avanti. Per i turchi, invece, "Solo il Gala" è diventato un mantra virale: tutto nasce dalle parole pronunciate in italiano da Victor Osimhen all’arrivo a Istanbul mercoledì scorso. L’atmosfera sarà da grandi occasioni: prima del match è previsto un vero e proprio show, con la presentazione ufficiale di Osimhen e di Leroy Sané, altro colpo di lusso per il tecnico Okan Buruk.

Sarri, come già avvenuto contro il Como e nel test con l’Avellino, si affiderà ancora al 4-3-3, pur tenendo aperte le porte a future variazioni tattiche. Vista l'assenza di Romagnoli in campionato, squalificato per le prime due giornate, come spiega il Corriere dello Sport Sarri sembra orientato a confermare la coppia Gila–Provstgaard, titolari anche nelle amichevoli precedenti. Entrambi stanno convincendo, ma Romagnoli resta una pedina centrale nei piani del tecnico, pronto a rientrare appena possibile.

Il centrale danese, arrivato a gennaio, ha ricevuto parole d’elogio dallo stesso Sarri: “Ha un’attitudine al lavoro maniacale, può arrivare lontano”. Dopo un esordio promettente a Bergamo e pochi minuti ad Empoli, è ora pronto a ritagliarsi un ruolo importante. Lo stesso percorso intrapreso da Gila lo scorso anno: crescita graduale sotto la guida di Sarri, che punta molto sulla disciplina difensiva.