De Grandis (Sky): "La Lazio ha poca qualità. Si fa grande fatica a segnare"

Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, Stefano De Grandis ha parlato di diversi temi legati al mondo Lazio. Il giornalista di Sky Sport ha detto la sua su un eventuale cambio di modulo, commentando anche le situazioni dei diversi reparti, dalla porta fino all'attacco. Di seguito le sue dichiarazioni.

FASE DIFENSIVA E OFFENSIVA - “C’è un’ottima fase difensiva, ma grande fatica a fare gol. La Lazio non ha grandissima qualità, prima aveva Milinkovic e Luis Alberto, ora è vero che ha Zaccagni, ma non ha un trequartista che accenda la fantasia. Con il Galatasaray mi aspetto una Lazio accorta, che metta in evidenza nuovi progressi in difesa. Dal punto di vista offensivo spero che una volta entrati in forma con le idee chiare spero ci siano progressi, ma temo che quello resti il tallone d’Achille di questo periodo qui.

MODULO - “Bisogna vedere che tipo di modulo si farà. Con il 4-3-1-2 cambia tanto, perché hai una mediana a tre, non hai le ali e devono salire tantissimo i terzini. Sarebbe un po’ un cambiamento totale e il lavoro da fare sarebbe tanto. Mi aspetto un’attenzione maggiore e un progresso passo dopo passo”.

CENTROCAMPO - “Sarri ora vede meglio Cataldi centrale, Rovella palleggia meno. Attualmente i due si sovrappongono, la speranza è che Dele-Bashiru faccia un salto in avanti e sia più determinante in fase offensiva, così da fare da trait d’union tra centrocampo e attacco, che è ciò che manca alla Lazio. Credo che Dele-Bashiru ora non riesca ad essere sé stesso. Con Baroni, nella sua indisciplina, era più libero, un po’ un cavallo pazzo. Con Sarri la cosa importante è che ognuno calpesti la propria aiuola”.

TERZINI - “Nuno Tavares in teoria potrebbe permetterti di giocare senza ali. Se fai un lavoro del genere lui però deve ritornare o si dovrebbe usare quasi una difesa a tre con Marusic bloccato. Servirebbe un lavoro non facile. Il 4-2-3-1 è più facile, ma i due mediani fanno un lavoro clamoroso”.

CASTELLANOS E DIA -“L’anno scorso giocavano bene insieme, perché Dia giostrava sulle linee giocando da seconda punta. Penso che Sarri dovrebbe portare sulla trequarti uno tra Zaccagni, Dele-Bashiru o Pedro, non credo Dia e ancora meno Castellanos”.

PORTIERI - “Provedel è più bravo con i piedi, quindi se si giocherà con le uscite dal basso lui ti dà delle garanzie, con dei piedi superiori a quelli di Mandas. È chiaro che Mandas è più esplosivo e più forte tra i pali. La soluzione per la Lazio sarebbe un mix tra i due. Sono due buoni portieri e quello che ti dà in più l’unoc, lo perdi in un altro aspetto”.