Matteo Materazzi: "Momento difficile ma l'aiuto di tutti è fondamentale"

© foto di Antonio Vitiello

Matteo Materazzi sta combattendo la battaglia più dura della sua vita contro la SLA. Tifoso della Lazio da sempre Materazzi non ha nessuna intenzione di mollare e, accanto a lui, anche la moglie Maura ha deciso di scendere in campo lanciando una raccolta fondi su Change.org per sottoporre l'uomo a una cura sperimentare e avere una speranza.

Sui social anche Matteo si è espresso sulla sua situazione, ecco il messaggio: "È un momento difficile per me, ma è proprio in momenti così che bisogna riflettere e soprattutto agire con lucidità. La raccolta fondi lanciata da mia moglie non è stata pensata solo per salvare la mia vita: nessuno può sapere se l’operazione che si tenta in questi casi sarà risolutiva. E’ un’iniziativa che abbiamo pensato perché ancor più adesso abbiamo capito quanto può essere importante la ricerca per la sla e quanto potrà esserlo ancora di più, in futuro, se tutti faremo qualcosa di concreto per sostenere gli studi che importanti medici stanno portando avanti . Una terapia per la sla potrà esistere, ma va ancora trovata: servono fondi per accelerare questa corsa contro il tempo. E l’aiuto di tutti può essere fondamentale: non solo per me, ma per combattere questo mostro".

